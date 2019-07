Fortnite Fortbyte 23: tra un parcheggio di furgoni, distributore di benzina e impronta

Prosegue la nostra caccia ai Fortbyte nascosti nell'isola di Fortnite (Stagione 9). In questa mini-guida vi mostriamo la posizione del Fortbyte #23 che si trova tra un parcheggio di furgoni, un distributore di benzina e un'impronta.

Dopo avervi spiegato come ottenere il Fortbyte #28 risolvendo l'enigma all'esterno di una discarica nel deserto, di seguito vi mostriamo la posizione esatta del Fortbyte #23 che si trova tra un parcheggio di furgoni, un distributore di benzina e un'impronta.

Dove trovare il Fortbyte #23 posizionato tra un parcheggio di furgoni, un distributore di benzina e un'impronta

Il Fortbyte #23 si trova tra un parcheggio di furgoni, un distributore di benzina un'impronta, a ovest di Sponde del Saccheggio. La posizione esatta del chip è stata contrassegnata con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #23, dunque, è atterrare nei pressi di Sponde del Saccheggio, raggiungere il luogo indicato e raccogliere il chip. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente il Fortbyte, potete guardare il video riportato in cima.

Come prosegue la vostra caccia ai Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale? Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata con tutte le posizioni dei Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.