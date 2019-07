Fortnite Fortbyte 28: risolvendo l'enigma all'esterno di una discarica nel deserto

Nuovo giorno, nuovo Fortbyte nascosto da scovare nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). In questa mini-guida vi mostriamo come ottenere il Fortbyte #28 accessibile risolvendo l'enigma all'esterno di una discarica nel deserto.

Come ottenere il Fortbyte #28 accessibile risolvendo l'enigma all'esterno di una discarica nel deserto

Il Fortbyte #28 si trova nella discarica a sud-est di Palmeto Paradisiaco, all'interno del cerchio rosso che abbiamo evidenziato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Una volta atterrati sul luogo, all'esterno della discarica troverete una serie di pannelli colorati disposti in fila. Lì accanto ci sarà il Fortbyte #28, ma prima di raccoglierlo dovrete avviare e completare il mini-gioco dei pannelli. Questo consiste nel memorizzare le varie sequenze dei colori, colpendo con il vostro piccone i pannelli colorati nell'ordine in cui si sono accesi. Dopo aver completato con successo il mini-game, sarete finalmente in grado di raccogliere il Fortbyte #28, come mostrato nel video riportato in cima.

Come procede la vostra caccia ai Fortbyte? Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata con le posizioni di tutti i Fortbyte attualmente noti. Riuscendo a raccoglierne almeno 90, sbloccherete la skin segreta Singolarità, con la possibilità di ottenere degli stili aggiuntivi raccogliendo gli Elmetti nascosti di Singolarità.