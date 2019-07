Fortnite Fortbyte 29: si trova sotto l'albero nella baita in Colpo da Maestro

A partire da oggi pomeriggio i giocatori di Fortnite possono mettersi alla ricerca del nuovo Fortbyte #29 che si trova sotto l'albero nella baita in Colpo da Maestro. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerlo, mostrandovi la posizione esatta del chip all'interno della mappa.

Anche in questo caso, per ottenere il Fortbyte #29 vi basta trovare il relativo chip nascosto nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9), e infine interagire con esso per raccoglierlo e aggiungerlo alla vostra collezione. Di seguito vi spieghiamo dove trovarlo.

Come ottenere il Fortbyte #29 si trova sotto l'albero nella baita in Colpo da Maestro

Il Fortbyte #29 si trova a nord di Piste Polari, all'interno della casa di legno che abbiamo contrassegnato con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta giunti sul luogo, tutto quello che dovete fare è entrare all'interno dell'edificio, raggiungere la stanza con l'albero di Natale e raccogliere il chip posizionato accanto all'albero. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Come procede la vostra caccia ai Fortbyte nascosti nell'isola di Battaglia Reale? Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata con le posizioni di tutti i Fortbyte attualmente noti. Riuscendo a raccoglierne almeno 90, sbloccherete la skin segreta Singolarità, con la possibilità di ottenere degli stili aggiuntivi raccogliendo gli Elmetti nascosti di Singolarità.