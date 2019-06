Fortnite Fortbyte 3: usando l'emoji Milite Teschio nel punto più occidentale

Continua la nostra caccia ai Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite. In questa mini-guida vi mostriamo come ottenere il Fortbyte #3 accessibile utilizzando l'emoji Milite Teschio nel punto più occidentale dell'isola.

Dopo avervi spiegato dove trovare il Fortbyte #12 usando lo spray Nana Nana dentro a una galleria in fusione, di seguito vi mostriamo come ottenere il Fortbyte #3 usando l'emoji Milite Teschio nel punto più occidentale dell'isola.

Dove trovare il Fortbyte #3 accessibile utilizzando l'emoji Milite Teschio nel punto più occidentale

Il Fortbyte #3 si trova nel punto più occidentale dell'isola di Battaglia Reale, vale a dire a ovest di Spiagge Snob, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta atterrati sul luogo e individuato il chip, prima di raccoglierlo dovrete utilizzare l'emoji Milite Teschio, oggetto cosmetico che potrete ottenere in ricompensa raggiungendo il livello 58 nel Pass Battaglia della Stagione 9.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione esatta del Fortbyte #3, potete guardare il filmato proposto in apertura. Ricordiamo che nel frattempo vi abbiamo spiegato anche come completare tutte le Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 9.

