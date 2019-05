Fortnite Fortbyte 32: indossando il dorso decorativo Kyo nel punto più settentrionale

Dopo avervi mostrato dove trovare il Fortbyte #77, in questa mini-guida di Fortnite Stagione 9 vi spiegheremo come ottenere il Fortbyte #32 accessibile indossando il dorso decorativo Piccolo Amico Kyo nel punto più settentrionale della mappa.

Per ottenere il Fortbyte #32 dovrete raccogliere il relativo chip nascosto nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9), in questo caso mentre si indossa il dorso decorativo Piccolo Amico Kyo. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Come ottenere il Fortbyte #32 accessibile indossando il dorso decorativo Piccolo Amico Kyo nel punto più settentrionale

Il Fortbyte #32 si trova nel punto più settentrionale dell'isola di Fortnite Battaglia Reale, per la precisione a nord della fattoria situata a est di Crocevia del Ciarpame. Per raccoglierlo, però, sarà necessario indossare il dorso decorativo Piccolo Amico Kyo, oggetto cosmetico che sbloccherete al livello 28 del Pass Battaglia della Stagione 9.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #32, prima di tutto, è equipaggiare il dorso decorativo Piccolo Amico Kyo. Dopo averlo fatto, non vi resta che atterrare nei pressi di Crocevia del Ciarpame e raccogliere il chip posizionato nel punto più a nord dell'isola di Battaglia Reale: lo abbiamo contrassegnato con un cerchio rosso nella mappa riportata in basso. Se avete bisogno di ulteriore aiuto per individuarlo, potete guardare il filmato proposto in apertura.

A che punto siete con la caccia ai chip disseminati nella mappa? Sulle nostre pagine potete consultare una guida che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte di Fortnite Stagione 9.