Fortnite Fortbyte 33: in una posizione nascosta della schermata di caricamento 10

Dopo avervi spiegato come completare tutte le Sfide della Settimana 10 della Stagione 9 di Fortnite, in questa mini-guida vi spieghiamo come decifrare l'indizio contenuto nella schermata di caricamento segreta della Settimana 10, in modo da trovare il Fortbyte #33.

Completando tutte le Sfide della Settimana 10, i giocatori di Fortnite hanno sbloccato una nuova schermata di caricamento segreta che contiene un indizio sulla posizione del Fortbyte #33. Dal momento che il Fortbyte in questione è ora disponibile, di seguito vi spieghiamo dove trovarlo.

Dove trovare il Fortbyte #33 in una posizione nascosta della schermata di caricamento 10

Dopo aver analizzato l'indizio contenuto nella schermata di caricamento segreta della Settimana 10, abbiamo appreso che il Fortbyte #33 si trova a Rifugio Ritirato, all'interno di una piccola casa di legno che abbiamo contrassegnato con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #33, dunque, è atterrare nei pressi di Rifugio Ritirato, raggiungere la casa in questione, entrare al suo interno e raccogliere il chip. Se avete bisogno di aiuto per individuare più facilmente la sua posizione, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata con le posizioni di tutti i Fortbyte attualmente noti. Riuscendo a raccoglierne almeno 90, sbloccherete la skin segreta Singolarità, con la possibilità di ottenere degli stili aggiuntivi raccogliendo gli Elmetti nascosti di Singolarità.