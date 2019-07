Fortnite Fortbyte 38: con il costume Venganza sulla piattaforma aerea più settentrionale

Sull'isola di Fortnite Battaglia Reale è comparso l'ultimo Fortbyte della Stagione 9. Stiamo parlando del Fortbyte #38 accessibile con il costume Venganza sulla piattaforma aerea più settentrionale: di seguito vi spieghiamo come ottenerlo.

Finalmente ci siamo: i giocatori di Fortnite possono raccogliere il centesimo e ultimo Fortbyte della Stagione 9. Vediamo come ottenere il Fortbyte #38 accessibile con il costume Venganza sulla piattaforma aerea più settentrionale.

Dove trovare il Fortbyte #38 accessibile con il costume Venganza sulla piattaforma aerea più settentrionale

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, la piattaforma aerea più settentrionale si trova nei pressi di Laguna Languida, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato. Una volta giunti sul luogo, per raccogliere il Fortbyte #38 sarà necessario indossare il costume Venganza, skin che sbloccherete dopo aver raggiunto il livello 100 con il Pass Battaglia della Stagione 9.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #38, dunque, è salire sulla piattaforma aerea di Laguna Languida e raccogliere il chip mentre indossate il costume Venganza. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente il chip, potete guardare il video riportato in cima.

Ricordiamo che accumulando almeno 90 Fortbyte sbloccherete la skin segreta Singolarità, con la possibilità di ottenere degli stili aggiuntivi raccogliendo gli Elmetti nascosti di Singolarità.

Se avete bisogno di aiuto per trovare gli altri Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale, potete consultare la nostra guida che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite.