Fortnite Fortbyte 4: con lo skydiving attraverso gli anelli sopra Sponde del Saccheggio

Un nuovo Fortbyte è apparso sull'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Stiamo parlando del Fortbyte #4 accessibile con lo skydiving attraverso gli anelli sopra Sponde del Saccheggio: in questa mini-guida vi mostriamo come ottenerlo.

Dopo avervi mostrato dove trovare il Fortbyte #18 tra Grandi Magazzini e Sprofondo Stantio, di seguito vi spieghiamo come raccogliere il Fortbyte #4 accessibile con lo skydiving attraverso gli anelli sopra Sponde del Saccheggio.

Come ottenere il Fortbyte #4 accessibile con lo skydiving attraverso gli anelli sopra Sponde del Saccheggio

Il Fortbyte #4 si trova in aria, sopra Sponde del Saccheggio. Per ottenerlo dovrete attraversare tutti gli anelli sospesi nel cielo di Sponde del Saccheggio, all'interno del cerchio rosso tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #4 è lanciarvi nei pressi di Sponde del Saccheggio, avvicinarvi al primo anello, attraversarlo, e infine attraversare tutti quelli rimanenti. Riuscendo nell'impresa, dentro l'ultimo anello troverete il chip del Fortbyte #4.

Come procede la vostra caccia ai Fortbyte nascosti nell'isola di Battaglia Reale? Se avete bisogno di aiuto per rintracciarli, sulle nostre pagine potete consultare la guida costantemente aggiornata che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.