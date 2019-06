Fortnite Fortbyte 48: usando il piccone Vox per distruggere lo gnomo vicino al trono

Dopo avervi spiegato come ottenere il Fortbyte 59 usando l'emote Complimentoni al ristorante pozza della pizza, in questa mini-guida di Fortnite vi mostriamo dove trovare il Fortbyte #48 accessibile usando il piccone Vox per distruggere lo gnomo vicino al trono in vetta.

Per ottenere il Fortbyte #48 non vi resta che trovare il relativo chip nascosto nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9), in questo caso utilizzando il piccone Vox, ricompensa che sbloccherete dopo aver raggiunto il livello 55 nel Pass Battaglia della Stagione 9.

Come ottenere il Fortbyte 48 accessibile usando il piccone Vox per distruggere lo gnomo vicino al trono in vetta

Il Fortbyte #48 si trova a nord-est di Borgallegro, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Tutto quello che dovete fare per ottenerlo è atterrare sul luogo indicato, individuare il water accanto allo gnomo, distruggerlo con il piccone Vox e infine raccogliere il relativo chip. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione del Fortbyte #48, vi basta guardare il filmato proposto in apertura.

Come prosegue la vostra caccia ai Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale? Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.