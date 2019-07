Fortnite Fortbyte 5: accessibile con emote Passo del Relax in Discoteca

Da oggi pomeriggio i giocatori di Fortnite possono ottenere il Fortbyte #5 accessibile con emote Passo del Relax in Discoteca. In questa mini-guida vi mostriamo la sua posizione esatta all'interno della mappa, spiegandovi come ottenerlo.

Dopo avervi mostrato dove trovare il Fortbyte #34 posizionato tra coltello e forchetta, di seguito vi spieghiamo come ottenere il Fortbyte #5 accessibile con emote Passo del Relax in Discoteca.

Dove trovare il Fortbyte #5 accessibile con emote Passo del Relax in Discoteca

Il Fortbyte #5 si trova nella discoteca a nord-est di Borgallegro, luogo che abbiamo segnalato con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta giunti a destinazione, prima di raccogliere il Fortbyte dovrete esibirvi in una danza con l'emote Passo del Relax (che otterrete in ricompensa dopo aver raggiunto il livello 95 del Pass Battaglia della Stagione 9).

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #5 è atterrare nei pressi della discoteca, entrare al suo interno, individuare il chip, usare l'emote Passo del Relax e infine raccogliere il chip interagendo con esso.

Se avete bisogno di aiuto per trovare gli altri Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale, non dimenticate di consultare la nostra guida costantemente aggiornata con le posizioni di tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.