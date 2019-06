Fortnite Fortbyte 51: usando il Passo del Pollo davanti al chiosco Bananita

Prosegue la nostra caccia ai Fortbyte disseminati nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). In questa mini-guida vi spiegheremo come ottenere il Fortbyte #51 usando il Passo del Pollo davanti al chiosco Bananita di Neoinclinato.

Dopo avervi spiegato come ottenere il Fortbyte #70 accessibile con lo skydiving attraverso gli anelli sopra Laguna Languida con scia Sgargiante, di seguito vi mostriamo come raccogliere il Fortbyte #51 usando il Passo del Pollo davanti al chiosco Bananita.

Come ottenere il Fortbyte #51 accessibile usando il Passo del Pollo davanti al chiosco Bananita

Il Fortbyte #51 si trova davanti al chiosco Bananita di Neoinclinato, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta che avrete individuato il chip, prima di raccoglierlo dovrete esibirvi in una danza utilizzando il Passo del Pollo, emote che può essere sbloccata raggiungendo il livello 31 nel Pass Battaglia di Fortnite Stagione 9.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #51, dunque, è atterrare a Neoinclinato, posizionarsi di fronte al chiosco Bananita, utilizzare l'emote Passo del Pollo e raccogliere il chip. Per individuare più facilmente la posizione del Fortbyte #51 potete guardare il video riportato in cima.

Se avete bisogno di aiuto per trovare gli altri Fortbyte, potete consultare la nostra guida a tutti i Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite.