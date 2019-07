Fortnite Fortbyte 52: accessibile con lo spray Bot dentro una fabbrica di robot

Da oggi pomeriggio è possibile ottenere un nuovo Fortbyte nascosto nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Stiamo parlando del Fortbyte #52 accessibile con lo spray Bot dentro a una fabbrica di robot: di seguito vi spieghiamo dove e come trovarlo.

Dove trovare il Fortbyte #52 accessibile con lo spray Bot dentro a una fabbrica di robot

Il Fortbyte #52 si trova dentro a una fabbrica di robot di Impianto a Pressione, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta giunti sul luogo, prima di raccogliere il chip dovrete utilizzare lo spray Bot all'interno della fabbrica. Ricordiamo che lo spray Bot può essere ottenuto come ricompensa dopo aver raggiunto il livello 85 con il Pass Battaglia della Stagione 9.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #52, dunque, è atterrare nei pressi di Impianto a Pressione, entrare nella fabbrica di robot, individuare il chip, utilizzare lo spray Bot e infine raccogliere il Fortbyte. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, potete guardare il video riportato in cima.

