Fortnite Fortbyte 53: aiutando ad alzare la strobosfera in un rifugio abbandonato

Un nuovo Fortbyte è apparso sull'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Stiamo parlando del Fortbyte #53 accessibile aiutando ad alzare la strobosfera in un rifugio abbandonato di montagna: di seguito vi mostriamo dove e come trovarlo.

Dopo avervi mostrato dove trovare il Fortbyte #62 con il costume Stratus in un maniero abbandonato, di seguito vi spieghiamo come ottenere il Fortbyte #53 accessibile aiutando ad alzare la strobosfera in un rifugio abbandonato di montagna.

Come ottenere il Fortbyte #53 accessibile aiutando ad alzare la strobosfera in un rifugio abbandonato

Il Fortbyte #53 si trova a nord-est di Spiagge Snob, in un rifugio abbandonato di montagna, posizione che abbiamo evidenziato con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta giunti sul luogo e individuato il chip, prima di raccoglierlo dovrete danzare sulle piattaforme da ballo fino a quando non avrete fatto sollevare del tutto la strobosfera.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #53, dunque, è atterrare nei pressi di Spiagge Snob, raggiungere il rifugio nascosto di montagna, danzare sulla piattaforma fino a far sollevare del tutto la strobosfera, e infine raccogliere il chip. In apertura trovate un video che vi mostra come portare a termine la procedura.

