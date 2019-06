Fortnite Fortbyte 58: usando Trombone sfigato all'estremità nord di Spiagge Snob

Prosegue la nostra caccia ai Fortbyte nascosti nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). In questa mini-guida vi mostriamo come ottenere il Fortbyte #58 accessibile usando l'emote Trombone sfigato all'estremità nord di Spiagge Snob.

Come ottenere il Fortbyte #58 accessibile usando l'emote Trombone Sfigato all'estremità nord di Spiagge Snob

Il Fortbyte #58 si trova a nord di Spiagge Snob, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Il chip si trova accanto al rimorchio ribaltato, ma per raccoglierlo sarà prima necessario utilizzare l'emote Trombone Sfigato, ottenibile raggiungendo il livello 46 del Pass Battaglia di Fortnite Stagione 9.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #58, dunque, è atterrare a nord di Spiagge Snob, raggiungere la posizione del chip accanto al rimorchio ribaltato, utilizzare l'emote Trombone Sfigato e raccoglierlo. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata che vi mostra dove trovare tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.