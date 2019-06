Fortnite Fortbyte 59: usando Complimentoni al ristorante pozza della pizza

A partire da oggi pomeriggio è disponibile il nuovo Fortbyte #59 della Stagione 9 di Fortnite, accessibile utilizzando l'emote Complimentoni dentro il ristorante pozza della pizza di Mega Mall. In questa mini-guida vi mostriamo come ottenerlo.

Dopo avervi spiegato come ottenere il Fortbyte #58 usando l'emote Trombone sfigato all'estremità nord di Spiagge Snob, di seguito vi mostreremo dove trovare e come raccogliere il Fortbyte #59 accessibile utilizzando l'emote Complimentoni dentro il ristorante pozza della pizza.

Come ottenere il Fortbyte #59 accessibile usando l'emote Complimentoni dentro il ristorante pozza della pizza

Il Fortbyte #59 si trova dietro le cucine del ristorante pozza della pizza di Mega Mall, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta giunti sul luogo, per raccogliere il chip sarà prima necessario utilizzare l'emote Complimentoni di Durr Burger (che sbloccherete dopo aver raggiunto il livello 53 nel Pass Battaglia di Fortnite Stagione 9).

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #59, dunque, è atterrare nei pressi di Mega Mall, raggiungere il retro delle cucine, utilizzare l'emoticon Complimentoni e raccogliere il chip. In apertura trovate un video che mostra la posizione esatta del Fortbyte in questione.

Come procede la caccia a tutti gli altri chip disseminati nell'isola di Battaglia Reale? Ricordiamo che sulle nostre pagina trovate la guida costantemente aggiornata con le posizioni di tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.