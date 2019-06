Fortnite Fortbyte 60: con emote Ruota Cartello davanti al ristorante Gongolo Grufolo

Prosegue la nostra caccia a tutti i Fortbyte disseminati nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). A partire da oggi è disponibile il nuovo Fortbyte #60 accessibile con l'emote Ruota Cartello davanti al ristorante Gongolo Grufolo: in questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerlo.

Dopo avervi mostrato come ottenere il Forbyte #11 che si trova sotto un pappagallo della giungla che vola in cerchio, di seguito vi spieghiamo dove trovare il Fortbyte #60 accessibile con l'emote Ruota Cartello davanti al ristorante Gongolo Grufolo.

Come ottenere il Fortbyte #60 accessibile con l'emote Ruota Cartello davanti al ristorante Gongolo Grufolo

Il Fortbyte #60 si trova all'interno del ristorante Gongolo Grufolo di Borgallegro (abbiamo evidenziato la sua posizione con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina), dietro il bancone espositivo. Per raccogliere il chip sarà prima necessario utilizzare l'emote Ruota Cartello, ricompensa cosmetica che potrete sbloccare raggiungendo il livello 63 del Pass Battaglia della Stagione 9.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #60, dunque, è atterrare a Borgallegro, entrare nel ristorante Gongolo Grufolo, oltrepassare il bancone, usare l'emote Ruota Cartello e raccogliere il chip. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente l'esatta posizione del Fortbyte #60, potete guardare il video riportato in cima.

Ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata con le posizioni di tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.