Fortnite Fortbyte 65: in un set per film a basso costo in un seminterrato

Dopo avervi spiegato come ottenere il Fortbyte #51 usando il Passo del Pollo davanti al chiosco Bananita, in questa mini-guida di Fortnite Stagione 9 vi mostriamo dove trovare il Fortbyte #65 in un set per film a basso costo in un seminterrato.

Anche in questo caso, per ottenere il Fortbyte #65 vi basta raccogliere il relativo chip nascosto nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Di seguito vi mostriamo dove trovarlo.

Come ottenere il Fortbyte #65 che si trova in un set per film a basso costo in un seminterrato

Il Fortbyte #65 si trova a Condotti Confusi, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #65, dunque, è atterrare a Condotti Confusi e accedere nell'edificio che abbiamo indicato sulla mappa. A quel punto non vi resta che colpire il pavimento con il vostro piccone fino a frantumarlo, in modo da finire nel seminterrato: qui troverete il chip del Fortbyte #65. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Se invece avete bisogno di aiuto per trovare tutti gli altri chip disseminati nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9), vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte attualmente noti.