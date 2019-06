Fortnite, i Fortbyte 67 e 97 vittima di un bug: ecco come evitarlo

Tra le novità che la Stagione 9 di Fortnite ha portato con sè, troviamo sicuramente la proposta agli utenti di dedicarsi alla caccia ai Fotbyte, speciali chip che, una volta uniti, dovrebbero dare vita ad un'immagine speciale.

I componenti di questa sorta di puzzle cibernetico sono nello specifico cento e la loro comparsa nel gioco procede in maniera progressiva. Come riportato dal portale Dot Esports, tuttavia, sembra che alcuni utenti stiano riscontrando alcune difficoltà nel recupero del Fortbyte 67 e del Fortbyte 97. Sembra infatti che un bug impedisca in certe circostanze l'apparizione dei due chip, che non possono dunque essere recuperati dai videogiocatori attivi su Fortnite, per i quali non risultano visualizzabili a schermo.



Alcune soluzioni sono tuttavia disponibili. In particolare, sembra che la perseveranza possa essere di aiuto: continuando ad unirvi alle partire, potreste infine riuscire a visionare i due Fortbyte. Due soluzioni più pratiche possono invece essere quella di riavviare il gioco o di passare momentaneamente alla modalità Salva il Mondo, per poi fare successivamente ritorno alla modalità Battaglia Reale.



