Fortnite Fortbyte 74: nella cantina di un assassino sulla costa del deserto

Prosegue la nostra caccia a tutti i Fortbyte disseminati nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). In questa mini-guida vi mostreremo la posizione esatta del Fortbyte #74 che si trova nella cantina di un assassino sulla costa del deserto.

Il Fortbyte #74 può essere ottenuto raccogliendo il relativo chip nascosto nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Di seguito vi mostriamo come trovarlo.

Dove trovare il Fortbyte #74 nella cantina di un assassino sulla costa del deserto

Il Fortbyte in questione si trova nella casa di un assassino situata sulla costa del deserto. Naturalmente stiamo parlando della villa di John Wick ubicata a Palmeto Paradisiaco, verso la costa orientale dell'isola. Se non sapete dove si trova, vi abbiamo segnalato la sua posizione con un cerchio rosso sulla mappa proposta a fondo pagina.

Una volta arrivato sul luogo, tutto quello che dovete fare è entrare nella casa di John Wick e scendere di sotto. Il Fortbyte #74 si trova all'interno dello schedario: non vi resta distruggerlo con il vostro piccone e raccogliere il relativo chip, come potete vedere nel filmato proposto in apertura.

Se avete bisogno di aiuto per trovare tutti gli altri chip nascosti nell'isola di Battaglia Reale, non dimenticate di consultare la nostra guida a tutti i Fortbyte.

Ricordiamo infine che nella giornata di oggi è stato pubblicato l'aggiornamento 9.10 di Fortnite, update che tra le varie novità ha introdotto la mitraglietta a raffica.