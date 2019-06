Fortnite Fortbyte 76: si trova dietro al plastico storico nell'edificio assicurativo

Nuovo giorno, nuovo Fortbyte da rintracciare sull'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). In questa mini-guida vi mostreremo come ottenere il Fortbyte #76 che si trova dietro al plastico storico nell'edificio storico.

Dopo avervi spiegato come ottenere il Fortbyte #68 che si trova dentro un negozio di libri nella città di neve, di seguito vi mostriamo la posizione esatta del Fortbyte #76 che si trova dietro al plastico storico nell'edificio assicurativo, ora disponibile per tutti i giocatori di Fortnite Stagione 9.

Come ottenere il Fortbyte #76 che si trova dietro al plastico storico nell'edificio assicurativo

Il Fortbyte #76 si trova nell'edificio assicurativo di Neoinclinato, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta entrati nella struttura, tutto quello che dovete fare è salire al primo piano e girare a destra, dove troverete la saletta che ospita il plastico storico: distruggetelo con il vostro piccone per scovare il Fortbyte #76 nascosto dietro di esso.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione del Fortbyte #76, potete guardare il filmato proposto in apertura. Se invece avete bisogno di aiuto per trovare tutti gli altri chip disseminati nell'isola di Battaglia Reale, vi rimandiamo alla nostra guida a tutti i Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite.