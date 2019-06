Fortnite Fortbyte 78: si trova dentro una torre ranger che svetta su un lago prosciugato

Prosegue la nostra caccia ai Fortbyte disseminati nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). In questa mini-guida vi mostreremo la posizione esatta del Fortbyte #78 che si trova dentro una torre ranger che svetta su un lago prosciugato.

Dopo avervi mostrato dove trovare il Fortbyte #95 vicino ai pannelli solari nella giungla, di seguito vi spieghiamo come ottenere il Fortbyte #78 che si trova dentro una torre ranger che svetta su un lago prosciugato.

Come ottenere il Fortbyte #78 che si trova dentro una torre ranger che svetta su un lago prosciugato

Il Fortbyte #78 si trova a nord di Sponde del Saccheggio, all'intero della torre ranger che si affaccia sul lago prosciugato della zona. Vi abbiamo segnalato la posizione della torre con il cerchio rosso tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #78, dunque, è atterrare nei pressi di Sponde del Saccheggio, raggiungere la torre ranger, entrare al suo interno e raccogliere il chip. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, vi basta guardare il video riportato in cima.

A che punto siete con la caccia ai Fortbyte?