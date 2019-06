Fortnite Fortbyte 80: usando il piccone sbriciolabunker per spezzare la pietra nel vulcano

Dopo avervi spiegato dove trovare il Fortbyte 26, in questa mini-guida di Fortnite Stagione 9 vi mostriamo come ottenere il Fortbyte #80 accessibile utilizzando il piccone sbriciolabunker per spezzare la pietra nel vulcano.

Anche in questo caso, per ottenere il Fortbyte #80 dovrete trovare e raccogliere il relativo chip nascosto nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Di seguito vi mostriamo come fare.

Dove trovare il Fortbyte #80 accessibile utilizzando il piccone sbriciolabunker per spezzare la pietra nel vulcano

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, per ottenere il Fortbyte #80 dovrete atterrare nei pressi del vulcano, individuare la roccia e spezzarla utilizzando il piccone sbriciolabunker (oggetto che otterrete in ricompensa raggiungendo il livello 38 del Pass Battaglia della Stagione 9).

Dopo aver spezzato la roccia apparirà il chip del Fortbyte #80: tutto quello che dovete fare è raccoglierlo. Il punto in cui trovare la roccia da spezzare è stato evidenziato con un cerchio rosso nella mappa riportata a fondo pagina. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarla più facilmente, potete guardare il filmato proposto in cima.

Se invece avete bisogno di una mano per trovare gli altri chip disseminati nell'isola di Battaglia Reale, vi rimandiamo alla nostra guida a tutti i Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite.