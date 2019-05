Fortnite Fortbyte 81: di giorno nei pressi di un cuneo di cactus in cima a una montagna

Continua la caccia a tutti i Fortbyte introdotti nella Stagione 9 di Fortnite. In questa mini-guida vi spiegheremo come ottenere il Fortbyte #81 nei pressi di un cuneo di cactus in cima a una montagna, mostrandovi la sua posizione sulla mappa.

Di seguito elenchiamo le sfide da completare per ottenere i Fortbyte attualmente noti:

Dove trovare il Fortbyte #81 nei pressi di un cuneo di cactus in cima a una montagna

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, il punto esatto in cui trovare il Fortbyte #81 è situato a sud-est di Palmeto Paradisiaco, in cima alla montagna. Il chip può essere raccolto solo di giorno, dunque per ottenerlo sarà necessario atterrare sull'isola di Battaglia alla giusta ora, come potete vedere nel filmato proposto in cima.