Fortnite Fortbyte 94: usando Falce Scarlatta per distruggere una canoa blu

Un nuovo Fortbyte è apparso sull'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Stiamo parlando del Fortbyte #94 accessibile usando il piccone Falce Scarlatta per distruggere una canoa blu sotto un lago ghiacciato: vi mostriamo dove e come ottenerlo.

Dopo avervi mostrato dove trovare il Fortbyte #23 posizionato tra un parcheggio di furgoni, un distributore di benzina e un'impronta, in questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere il Fortbyte #94 accessibile usando il piccone Falce Scarlatta per distruggere una canoa blu sotto un lago ghiacciato.

Dove trovare il Fortbyte #94 accessibile usando il piccone Falce Scarlatta per distruggere una canoa blu sotto un lago ghiacciato

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, il Fortbyte #94 si trova sotto il lago ghiacciato presente nel bioma polare dell'isola. Una volta giunti sul luogo, dovrete scendere di sotto e distruggere la canoa blu utilizzando il piccone Falce Scarlatta (che sbloccherete completando alcune sfide del costume Demi, a sua volta ottenibile dopo aver raggiunto il livello 87 del Pass Battaglia della Stagione 9). Una volta distrutta la canoa blu, potrete finalmente raccogliere il Fortbyte #94, come mostrato nel video riportato in cima.

