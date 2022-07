Fortnite va forte su Xbox Cloud Gaming: 4 milioni di giocatori, 1 milione di nuovi utenti

Durante la presentazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre, il CEO di Satya Nadella ha celebrato il successo di Xbox Series X/S e snocciolato i dati dell'incredibile esordio della versione in game streaming di Fortnite su Xbox Cloud Gaming.

Nel rimarcare l'impegno profuso dalla casa di Redmond nella creazione di un ecosistema videoludico "su nuvola" che potesse essere in grado di soddisfare le esigenze degli abbonati a Xbox Game Pass e favorire la crescita del servizio, il massimo esponente di Microsoft ha citato Fortnite come l'esempio perfetto della visione delineata dalla compagnia americana.

Stando a quanto svelato da Nadella, infatti, Fortnite gratis su Xbox Cloud Gaming ha saputo attrarre qualcosa come 4 milioni di giocatori da inizio maggio ad oggi; di questi, sottolinea il CEO di Microsoft, ci sono più di 1 milione di nuovi utenti Xbox, ossia di giocatori che hanno colto l'occasione offertagli dalla versione in game streaming di Fortnite per entrare nell'ecosistema Xbox.

Il grande successo dell'iniziativa lanciata da Microsoft conferma così le previsioni di Nadella: sempre a inizio maggio, il CEO della casa di Redmond riferì infatti che Fortnite su Xbox Cloud Gaming sarebbe stato solo l'inizio di una più ampia strategia che, da qui ai prossimi mesi, vedrà il colosso tecnologico americano lanciare ulteriori titoli free-to-play su Xbox Cloud Gaming e garantirne l'accesso a tutti, senza alcun obbligo di abbonamento al tier Ultimate di Xbox Game Pass.