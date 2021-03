Fortnite: i fratelli Russo hanno scritto e diretto il trailer della Stagione 6

Epic Games ha recentemente pubblicato il trailer Crisi Zero che ha dato ufficialmente il via alla Stagione 6 di Fortnite. Emergono ora alcuni interessanti retroscena riguardo agli illustri collaboratori che hanno offerto il proprio contributo per la realizzazione dello spettacolare filmato.

Come rivelato nel corso di un'intervista concessa a Variety, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno diretto personalmente il trailer mostrato da Epic Games. Stiamo parlando di due fra i registi e sceneggiatori più rilevanti all'interno del Marvel Cinematic Universe, che annoverano nel proprio curriculum film come Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, quest'ultimo divenuto il secondo film con il più alto numero di incassi in tutta la storia del cinema.

"È stato fantastico lavorare con il team di Epic", hanno dichiarato i due nel corso dell'intervista. "Fortnite occupa un posto unico nella cultura pop e pensiamo che Donald Mustard [chief creative officer di Epic Games] sia un narratore visionario che continua a portare tutti noi in territori inesplorati".

Mustard di Epic ha aggiunto che i fratelli Russo non solo hanno aiutato nello "scrivere, creare e dirigere il filmato di apertura, ma anche a delineare gran parte del setup del personaggio che verrà svelato nel corso della Stagione 6".



Non è di certo la prima volta che assistiamo ad una collaborazione tra Marvel ed Epic Games, avendo già avuto in passato l'introduzione di Thanos all'interno di Fortnite. Già nel 2018, dopo il debutto nelle sale di Avengers Infinity War, Joe ed Anthony Russo avevano svelato di essere dei fan del celeberrimo Battle Royale e di divertirsi giocandoci assiduamente.