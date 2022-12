Fortnite Frattura, addio al Capitolo 3: l'evento finale distrugge e ricompone la mappa!

Come promesso nelle scorse settimane da Epic Games, il colosso videoludico statunitense ha decretato la fine di Fortnite Capitolo 3 con l'evento Frattura. Eccovi allora il resoconto delle attività a cui hanno partecipato tutti gli appassionati del battle royale gratuito.

Partita ufficialmente con la playlist Frattura che ha sostituito tutte le modalità dello sparatutto multiplayer di Epic, l'evento finale di Fortnite Capitolo 3 è iniziato alle 22:10, con dieci minuti di ritardo rispetto alla scaletta pianificata originariamente dalla dall'azienda americana.

Terminato il conto alla rovescia per la partenza dello show ingame, i patiti di Fortnite Battaglia Reale sono stati coinvolti in una serie di iniziative culminate nell'esplosione dello scenario e la sua conseguente 'rifusione' con l'aiuto di AMIE e Paradigma.

Le successive fasi dell'evento Frattura di Fortnite Capitolo 3 hanno visto per protagonisti i giocatori, con la raccolta di sfere di energia tra isole fluttuanti per contribuire alla ricostruzione della mappa con il Punto Zero e flashback 'nostalgici' dei momenti più rappresentativi della storia del battle royale. Tra sequenze in cinematica e scene di gameplay con Incarichi speciali da portare a termine insieme alla community, lo spettacolo confezionato da Epic si è quindi avviato alla conclusione mostrando la completa distruzione dell'ambientazione del Capitolo 3 e la sua ricomposizione per Chapter 4 con un'isola 'cosmica' che galleggia nello spazio.

A chi ci segue, ricordiamo che nel ricco programma approntato da Epic per congedarsi dall'attuale fase ingame di Fortnite ci sarà spazio anche per il primo trailer della Stagione 1 di Fortnite Capitolo 4.