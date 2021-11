Fortnite senza freni: arriva anche la skin di Boba Fett da Star Wars

Sembra proprio che Epic Games si stia scatenando con le collaborazioni in Fortnite Capitolo 2, dal momento che a pochi giorni dall'annuncio del crossover con Naruto e a solo qualche ora dal debutto della skin di Dark Phoenix degli X-Men è arrivata la conferma di nuovi personaggi a tema Star Wars.

Per celebrare l'uscita di The Book of Boba Fett, la nuova serie TV in arrivo esclusivamente su Disney+, nel battle royale debutterà presto la skin del celebre cacciatore di taglie. La skin, che probabilmente non sarà l'unica ad appartenere al set legato alla serie (l'immagine pubblicata da Epic mostra anche un altro personaggio), farà il proprio debutto nel negozio oggetti proprio il giorno di Natale, ovvero il prossimo 25 dicembre 2021. Quasi sicuramente nel set del personaggio troveremo anche un deltaplano ispirato alla Slave I, l'iconica navicella spaziale di Boba Fett. A prescindere da quali saranno gli oggetti che accompagneranno il personaggio, si tratta di un graditissimo regalo per tutti i fan di Star Wars che si dilettano a giocare con il battle royale di Epic Games, i quali in passato hanno già potuto acquistare i costumi degli Stormtrooper, di Kylo Ren e di Rey.

Avete già dato un'occhiata al leak che ha svelato tutte le skin di Naruto in arrivo su Fortnite Capitolo 2?