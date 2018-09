Fortnite: il Friday Fortnite potrebbe tornare molto presto, secondo Keemstar

Daniel 'KEEMSTAR' Keem ha dichiarato che il popolare "Friday Fortnite" potrebbe fare ritorno. Secondo quanto affermato dallo YouTuber, la prima parte della competizione potrebbe aver luogo già dal 14 settembre.

KEEMSTAR ha diffuso la notizia su Twitter, affermando "Ho 2 incontri in fila per #FridayFortnite domani" e "Se tutto va come previsto, giocheremo già questo venerdì".

Il Friday Fortnite è stata una delle prime competizioni di Fortnite a riunire le più grandi star dello streaming e i giocatori professionisti, come Ninja, Tfue, Cloak e NICKMERCS, trasformandosi rapidamente in un format di grande successo.

Tuttavia, il conflitto con le "Summer Skirmish Series", competizione ufficiale di Epic Games, ha fatto sì che l'evento scomparisse quasi con la stessa rapidità con cui era esploso.

KEEMSTAR ha espresso tutto il suo disappunto sul modo in cui Epic Games ha gestito la situazione, ma ha anche chiarito in diverse occasioni che intendeva riportare il Friday Fortnite una volta che avrebbe potuto ottenere i finanziamenti giusti.

Ora sembra sia arrivato il momento giusto. Date le sue precedenti dichiarazioni i fan possono aspettarsi di vedere il montepremi del Friday Fortnite aumentato rispetto agli appuntamenti precedenti. Con la Summer Skirmish Series ufficialmente conclusa, il Friday Fortnite dovrebbe tornar in auge.

Almeno, sino alla prossima polemica.