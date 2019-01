Fortnite Friday: KEEMSTAR potrebbe tornare a organizzare il popolare torneo del venerdì?

Potrebbero esserci buone notizie per tutti coloro che erano fan della prima ora del formato messo in piedi dallo YouTuber Daniel 'KEEMSTAR' Keem conosciuto come “Friday Fortnite”.

KEEMSTAR ha twittato un'interessante notizia: sembra stia lavorando per riportare il Fortnite Friday e che in molti dei giocatori della prima ora che non vedano l'ora di tornare. KEEMSTAR ha scritto: "Gli YouTuber e gli streamer di Twitch mi hanno chiesto di rifarlo".

Il suo messaggio arriva dopo che il popolare YouTuber “Nick Eh 30” lo ha contattato su Twitter chiedendogli di far rivivere il torneo settimanale. KEEMSTAR ha scritto un tweet taggando alcuni grandi nomi come Ninja, CouRage, Tfue e altri, curioso di avere le loro idee in merito.

Come previsto, la notizia del potenziale ritorno del format è stata accolta con grande entusiasmo dalla community. Il Fortnite Friday è stata una serie molto famosa di tornei settimanali organizzata e gestita da KEEMSTAR e dalla piattaforma UMG durata per circa 10 settimane.

La serie, dal montepremi di $ 20.000 a settimana, divenne estremamente popolare subito dopo la prima puntata, con molti dei più grandi nomi partecipavano regolarmente. Nonostante la sua immensa popolarità, il Friday Fortnite andò a morire dopo che Epic Games decise di entrare a gamba tesa nel competitivo gettando milioni di dollari sul piatto. Ovviamente, attirati da prize pool milionari, i giocatori abbandonarono presto KEEMSTAR, migrando su altri lidi.

UMG abbandonò il format e KEEMSTAR si scagliò senza mezzi termini contro Epic. Tuttavia, per volere di una community sempre più vogliosa di contenuti competitivi, Keem sta cercando di rientrare nella scena di Fortnite, sempre bella pregna di soldi.

Tuttavia, lo YouTuber sembra voler passare per altre vie, per non farsi fregare un'altra volta: deve trovare gli sponsor giusti, una piattaforma che funzioni e che non abbandoni il progetto alla prima difficoltà e, ovviamente, dei giocatori. Staremo a vedere. Probabilmente il format potrà avere successo nelle pause tra gli eventi maggiori di Epic.