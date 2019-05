Fortnite: il Fucile d'Assalto Tattico si mostra in azione nella Modalità Creativa

La manutenzione di Fortnite Battaglia Reale si è ormai conclusa e il nuovo aggiornamento alla versione 9.01 è finalmente disponibile. Tra le principali novità dell'ultima patch non possiamo che evidenziare il nuovo Fucile d'Assalto Tattico, che vi permetterà di eliminare gli avversari con dei colpi rapidi e precisi.

Se non avete ancora avuto modo di provare la nuova bocca da fuoco del titolo Epic Games, vi mostriamo un breve filmato che la mostra in movimento all'interno della Modalità Creativa. Ad aver pubblicato il video è l'ormai celebre dataminer Lucas7yoshi, che ha deciso di mostrare un breve gameplay con l'arma. Com'è possibile vedere, questo nuovo fucile non permette di utilizzare direttamente il mirino, ma si tratta ugualmente di un'arma piuttosto precisa e adatta ai combattimenti a media e lunga distanza. La cadenza di fuoco, invece, è esattamente a metà tra un fucile d'assalto classico e un fucile d'assalto pesante.

Se volete scoprire maggiori dettagli sull'arma potete dare un'occhiata alle statistiche del Fucile d'Assalto Tattico presenti sulle nostre pagine. Vi ricordiamo inoltre che i dataminer hanno scovato skin e sfide legate all'evento di John Wick, il cui arrivo dovrebbe essere previsto per le prossime settimane con una nuova modalità a tempo.