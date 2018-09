Fortnite: il Fucile d'Assalto Silenziato debutta questa settimana nella Battaglia Reale

Epic Games ha appena annunciato che presto introdurrà una nuova arma all'interno della modalità Battaglia Reale di Fortnite, ovvero il Fucile d'Assalto Silenziato.

Come potete vedere nell'immagine di anteprima, si tratta a tutti gli effetti di uno SCAR con l'aggiunta di un silenziatore. Al momento, tuttavia, non sappiamo se condividerà con esso le medesime statistiche in termini di danni e rarità (35 per la variante Epica e 36 per la Leggendaria). Stando alla sua descrizione, si tratta di "un'arma silenziata che premia la precisione". Epic Games non ha fornito una data di lancio precisa, ma ci aspettiamo che il suo debutto avvenga in occasione della pubblicazione dell'aggiornamento 5.50, prevista nei prossimi giorni. Cosa ve ne pare di quest'arma? Secondo voi si rivelerà utile in combattimento?

L'aggiornamento 5.40 pubblicato giovedì scorso ha dato il via all'evento Alza la Posta, che include la modalità a tempo La Fuga con un set di sfide dedicato e il Rampino. Utilizzando questo nuovo oggetto, il celebre Ninja si è resto protagonista di una giocata spettacolare, degna di Spider-Man! Tra le sfide settimanali, invece, figurano "Visita diverse Teste di Pietra" e "Segui la mappa del tesoro di Condotti Confusi".