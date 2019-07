Fortnite, il Fucile Pesante da Combattimento è stato depotenziato: Epic spiega perché

L'aggiornamento 9.40 di Fortnite di quest'oggi non si è limitato ad introdurre ufficialmente le nuove varianti Epica e Leggendaria del Fucile Pesante Tattico nella Battaglia Reale, ma ha anche apportato importanti modifiche alle armi già esistenti.

Il mirino del fucile di precisione semiautomatico, ad esempio, s'è visto ridurre il suo potere d'ingrandimento, mentre il Fucile di precisione bolt-action silenziato è finito dritto nel magazzino. In compenso, è stato tirato fuori il Fucile di precisione bolt-action nelle varianti rara, epica e leggendaria. La modifica più importante, in ogni caso, l'ha ricevuta il Fucile pesante da combattimento, arma introdotta per la prima volta all'inizio della Stagione 9 di Fortnite.

Tanto per cominciare, il moltiplicatore per i colpi alla testa è stato ridotto da 1,7 a 1,5. In aggiunta a ciò, è stata diminuita la sua efficacia a lunga gittata. Epic Games ha commentato in questo modo la sua decisione: "Dopo aver studiato le ultime modifiche alla curva di caduta del danno, abbiamo deciso di ridurre ulteriormente l'efficacia a lunga distanza e ritoccare ulteriormente la curva per allinearlo agli altri fucili pesanti senza sacrificarne lo stile distintivo".



Cosa ne pensate della decisione del team di sviluppo? Ne approfittiamo per segnalarvi la modalità PvE Salva il Mondo potrebbe presto diventare free-to-play.