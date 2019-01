Fortnite: il Fucile di precisione silenziato è in arrivo nella Battaglia Reale?

Mentre la comunità di Fortnite continua ad attendere la pubblicazione del terzo aggiornamento di contenuto 7.10, che a questo giro si farà attendere un po' più del solito, i data miner continuano ad analizzare il codice sorgente nel tentativo di scoprire ciò che ha in serbo Epic Games.

Uno dei tanti all'opera, un certo Lucas7Yoshi, ha scoperto qualcosa di davvero interessante. A quanto pare, presto il Fucile di precisione silenziato potrebbe essere introdotto nella Battaglia Reale. Oltre alla stringa di codice "wid_sniper_suppressed_scope_athena_vr_ore_t03", ha scovato anche l'anteprima dell'arma, il modello 3D e tutti i file audio dello sparo e dell'azione di ricarica.

Insomma, sembra davvero tutto pronto per il suo debutto ufficiale nella Battaglia Reale. È bene precisare, in ogni caso, che Epic Games non ha ancora comunicato nulla di ufficiale in merito, pertanto per il momento vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze. Il Fucile di precisione silenziato risulta già disponibile nella modalità Salva il Mondo, dove è conosciuto con il nome Frostbite. Il suo eventuale arrivo nella componente PvP aprirebbe le porte a nuovi scenari di gameplay, rendendo ancora più difficile del solito la localizzazione dei cecchini nascosti in lontananza.

Cosa ve ne pare? Secondo voi rappresenterebbe una buona aggiunta alla Battaglia Reale? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la prossima settimana tornerà l'evento 14 Giorni di Fortnite. Epic Games ha deciso di reintrodurlo nel tentativo di farsi perdonare per aver comunicato l'errata data di chiusura dell'evento in questione durante le festività.