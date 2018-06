Fortnite: fucili d'assalto con mirino rimossi dalla modalità a tempo Sfida tra Cecchini v3

Con un messaggio pubblicato sul sub-Reddit ufficiale di Fortnite, i ragazzi di Epic Games hanno annunciato d'aver rimosso i Fucili d'assalto con mirino dalla modalità a tempo limitato Sfida tra Cecchini v3.

Sfida tra Cecchini v3 ha preso il via dopo il recente aggiornamento settimanale (il 4.4), e prevedeva l'utilizzo di due categorie di armi: Fucili di precisione con mirino e Fucili d'assalto con mirino. Dopo un'attenta analisi dei dati e del feedback dei giocatori, Epic Games ha però deciso di disabilitare la seconda categoria di armi, poiché giudicata non consona allo spirito della modalità. C'è una piccola eccezione, però: il Fucile d'assalto con mirino termico, anch'esso aggiunto con l'ultimo update, continuerà ad essere ottenibile dal bottino a terra e dai forzieri di questa modalità. Cosa ne pensate di questa scelta?

Ricordiamo che in questa modalità a tempo la probabilità di generazione del bottino a terra e il recupero delle risorse da costruzione sono ridotti del 50% e del 25%, rispettivamente. La rianimazione dei compagni è disabilitata, per cui si muore immediatamente. Segnaliamo, inoltre, che le statistiche del profilo vengono registrate.

Fortnite Battaglia Reale può essere giocato gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone, iPad e Nintendo Switch. La versione per Android si trova attualmente in sviluppo e dovrebbe arrivare nel corso dell'estate. A che punto siete con le sfide della Settimana 7 della Stagione 4?