Fortnite: fuggi da un Caveau usando un Passaggio Segreto

Tra le sfide di Skye della settimana 7 di Fortnite ce n'è una che richiede di fuggire da un caveau usando un passaggio segreto. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine.

Questa sfida può essere completata in una delle cinque basi spia presenti sulla mappa di Fortnite Stagione 2: Lo Squalo, Yacht, Agenzia, Grotta e Pozzo. Scelta una di queste basi, tutto quello che dovete fare è entrare al suo interno, farvi strada fino ad arrivare al boss della base, eliminarlo per ottenere la chiave del vault, aprire il vault e infine imboccare il passaggio segrete per uscire dall'area. Vediamo in dettaglio come fare.

Dove trovare i Vault e uscire usando i Passaggi Segreti

Come già anticipato, i vault si trovano all'interno delle cinque basi spia di Fortnite, nelle seguenti location:

Lo Squalo

Lo Yacht

L'Agenzia

La Grotta

Il Pozzo

Per aiutarvi a trovare queste basi spia, le abbiamo cerchiate di rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Facciamo notare che si tratta delle stesse location in cui è possibile ottenere le armi mitiche di Fortnite Stagione 2.

Una volta che avete scelto quale base spia assaltare, non vi resta che eliminare il boss che la controlla per ottenere la chiave del vault. Ricordiamo che ciascuno di questi boss sarà pesantemente corazzato, quindi cercate di armarvi al meglio prima di affrontarlo a viso aperto.

Come mostrato nel video proposto in apertura, dopo essere entrati nel vault non vi resta che entrare nella cabina del passaggio segreto, in modo da portare a termine la sfida. Voi ci siete già riusciti?

