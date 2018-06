Fortnite: le funzionalità di matchmaking sono nuovamente disponibili

Epic Games ha portato a termine la manutenzione programmata di stamattina, rendendo nuovamente disponibili le funzionalità di matchmaking in Fortnite. Gli utenti possono tornare a giocare online normalmente.

A partire dalle 10:00 di questa mattina i server di Fortnite sono entrati in fase di manutenzione, permettendo agli sviluppatori di migliorare l'efficienza del matchmaking in vista delle future modalità di gioco a tempo. Ricordiamo inoltre che a partire da ieri sono disponibili le Sfide della Settimana 5, senza dimenticare tutte le novità introdotte con la patch 4.3 (come i Carrelli della Spesa e il nuovo evento Spaccatutto 2).

Fortnite è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobile, ma secondo diversi rumor potrebbe arrivare a breve anche su Switch: oggi sono arrivate due nuove voci di corridoio ad avvalorarne la possibilità, con l'Ente di classificazione coreano a catalogare la versione Nintendo del titolo Epic Games proprio poche ore fa.

Ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate una serie di Guide utili per affrontare le nuove Sfide della Settimana 5: vi abbiamo già mostrato dove si trova il tesoro segnato sulla mappa del Boschetto Bisunto e come ballare per fare alzare la strobosfera vicino a Sponde del Saccheggio.

Ora che i server di Fortnite sono tornati pienamente operativi, tornerete a tuffarvi presto nella Battaglia Reale di Epic Games?