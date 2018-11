Fortnite: la funzionalità Regalo è ora disponibile, ma solo per un periodo limitato

Oltre alla MAT Sfida a Squadre e ai Fucili a pompa epici e leggendari, l'aggiornamento 6.31 di Fortnite Battaglia Reale ha introdotto anche l'attesa funzionalità Regalo, che rimarrà attiva per una settimana a partire da oggi.

Accedendo al Negozio oggetti e scegliendo un oggetto da acquistare, troverete due opzioni: Acquista oggetto e Acquista come regalo. Selezionando la seconda, potrete scegliere a quale amico inviare il regalo, che potrà anche essere accompagnato da un messaggio personalizzato. Il vostro amico riceverà un pacco regalo al suo prossimo accesso.

La funzionalità Regalo, attualmente in fase di test, sarà disponibile solo per una settimana a partire da oggi. Inoltre, non può essere utilizzata su dispositivi iOS poiché è proibita dalla policy di Apple. A seguire trovate altre informazioni da tenere bene a mente:

È necessario che l’autenticazione a due fattori sia attiva sull'account;

Prima di poter inviare un regalo a qualcuno, dovrete aver stretto amicizia da almeno 48 ore;

Potrete inviare solo tre regali nell’arco di 24 ore;

Tutti i regali comprati NON sono rimborsabili.

Potete regalare solo oggetti disponibili nel Negozio oggetti.

Fortnite, intanto, ha raggiunto quota 200 milioni di giocatori in tutto il mondo . I data miner, dal canto loro, hanno già scovato skin, emote ed oggetti in arrivo nei prossimi giorni