Fortnite: la funzione di unione degli account sarà presto disabilitata da Epic Games

Nel corso del mese di febbraio, Epic Games ha reso disponibile per la community attiva sul battle royale una funzione di unione degli account, rendendo così possibile incorporare due diversi profili all'interno di un unico account di gioco principale.

In questo modo, i giocatori acquisivano la possibilità di trasferire item di gioco quali skin, V-Buck o oggetti estetici. Tale funzionalità, tuttavia, sarà presto disabilitata da Epic Games. A confermare questa scelta è un dipendente della stessa software house, tramite un post pubblicato su Reddit e disponibile in calce a questa news. Al suo interno l'utente, noto sulla piattaforma con il nickname "DanDaDaDanDan", ha dichiarato: "Abbiamo introdotto la funzione di unione degli account per i giocatori interessati dalla mancanza di un'unica progressione unificata tra Playstation 4 e Nintendo Switch. La feature sarà disabilitata in quanto è trascorso molto tempo da quando la progressione cross-platform è stata abilitata e la possibilità di unione per questi account è stata resa disponibile".



Non sembrano essere emerse, ad ora, informazioni più precise in merito alle tempistiche esatte con cui la funzione sarà resa non più disponibile per i giocatori di Fortnite. Qualora alcuni utenti interessati non abbiano ancora provveduto ad usufruire della funzione, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una guida all'unione degli account in Fortnite, al'interno della quale viene inoltre spiegato come trasferire V-Buck e oggetti estetici.