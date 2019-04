Fortnite Furgone di Riavvio: dove trovarli e come usarli per il respawn

L'aggiornamento 8.30 di Fortnite ha introdotto il Furgone di Riavvio, un nuovo veicolo sparso per l'isola di Battaglia Reale che consente di riportare i compagni in vita. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarli all'interno della mappa, e come usarli per vincere le partite.

Come usare i Furgoni di Riavvio per portare in vita i compagni

I Furgoni di Riavvio hanno introdotto una meccanica di rientro simile al respawn di Apex Legends, disponibile nella modalità a squadre di Fortnite Battaglia Reale. Una volta che vengono abbattuti, adesso i compagni di squadra rilasciano una scheda che rimane sul terreno per 90 secondi. Gli altri membri del team possono raccoglierla entro lo scadere del tempo, in modo da portarla in uno dei Furgoni di Riavvio e riportare in vita il compagno di squadra.

La scheda può essere raccolta in soli 0,5 secondi, mentre per riportare in vita il compagno bisognerà interagire con il Furgone di Riavvio per 10 secondi. Dopo averlo fatto, il Furgone di Riavvio potrà essere utilizzato di nuovo solo dopo 120 secondi. Quando un giocatore viene riportato in vita, questo rientra sul campo di battaglia con una pistola comune, 36 munizioni e 100 unità di legno. Dal momento che sopravvivere è la chiave di volta per vincere in Battaglia Reale, riportare in vita i compagni rimane una strategia di grande importanza da prendere sempre in considerazione, soprattutto per ribaltare l'esito di uno scontro nelle fasi finali della partita.

Dove trovare i Furgoni di Riavvio

Come potete vedere nella mappa proposta a fondo pagina, i Furgoni di Riavvio sono sparsi in tutta l'isola di Battaglia Reale. Ce ne sono in tutto 19, e ne trovate almeno uno in tutti i luoghi indicati della mappa. Ogni volta che un compagno di squadra cade sul campo di battaglia, dunque, cercate di raccogliere la scheda entro lo scadere dei 90 secondi e portatela presso il Furgone di Riavvio più vicino a voi.