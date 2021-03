Fortnite, Furia: trucchi e consigli per sopravvivere nella Stagione 6

Non avete voglia di scoprire da soli le nuove meccaniche alla base della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2? Ecco allora una serie di consigli che potrebbero aiutarvi ad avere la meglio sugli avversari nell'ultima versione del battle royale.

Crafting delle armi

La principale novità in termini di gameplay della Stagione 6 di Fortnite è la meccanica di crafting. I giocatori possono potenziare le armi oppure costruire degli oggetti semplicemente raccogliendo materiali e accedendo al menu dell'inventario. Alcune armi da fuoco possono essere migliorate utilizzando Parti Meccaniche o Ossa di Animali. Le prime si ottengono distruggendo i veicoli, le altre si possono invece ricavare dagli animali che ora si aggirano per l'isola. In base al materiale utilizzato per il potenziamento, l'arma acquisisce un aspetto e caratteristiche differenti.

Un nuovo bioma: Furia



L'area al centro della mappa è quella che ha subito il maggior numero di modifiche con l'arrivo della sesta stagione. La sabbia è completamente sparita e al suo posto troviamo un bioma completamente nuovo, Furia, i cui colori ricordano quelli autunnali. A rimpiazzare il Punto Zero ora vi è La Guglia, una città arabeggiante sulla quale svetta un'altissima torre. Anche l'arena è cambiata e dove prima c'era il Colosseo Colossale ora possiamo trovare la Cascina Colossale, un agglomerato di piccoli edifici in legno. Anche Torri Bislacche è stato spazzato via e a collegare Parco Pacifico e Sabbie Sudate ora possiamo trovare Sobborghi Scalcinati.

Nuove ricompense del Pass Battaglia

Con la nuova stagione non poteva mancare il Pass Battaglia, il quale permette di ottenere tantissime ricompense gratuite e a pagamento. Ecco di seguito l'elenco completo delle skin incluse nel Battle Pass della Stagione 6:

Agente Jones: Non teme di scatenare il suo lato selvaggio per salvare la realtà

Non teme di scatenare il suo lato selvaggio per salvare la realtà Lara Croft: La nuova arrivata nella serie Leggende dei videogiochi

La nuova arrivata nella serie Leggende dei videogiochi Tarana: Regina delle foreste selvagge

Regina delle foreste selvagge Raz: Indagatore dei misteri della Guglia

Indagatore dei misteri della Guglia Coccodè: Un animo davvero bestiale

Un animo davvero bestiale Corvina Rinata: Una dei membri fondatori dei Teen Titans

Una dei membri fondatori dei Teen Titans Assassina della Guglia: Tutt’uno con le Guglie

Tutt’uno con le Guglie Neymar Jr: Presto in arrivo sull’isola

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 1 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.