Fortnite: la Galaxy Skin è stata rimossa ai giocatori che non hanno acquistato il Note 9

Come abbiamo riportato nel fine settimana, numerosi utenti hanno preso d'assalto le postazioni demo del Samsung Galaxy Note 9 nei centri commerciali al solo scopo di sbloccare la Skin Galassia di Fortnite: per questi giocatori Epic Games ha però previsto una punizione...

La Skin Galassia di Fortnite è disponibile in esclusiva per coloro che hanno acquisto il Galaxy Note 9 o Galaxy Tab S4 e non ci sono altri modi per ottenerla, dunque tantissimi giocatori stanno provando a sbloccarla inserendo i dati del proprio account Fortnite sui dispositivi esposti nei grandi magazzini, mettendo a rischio anche la propria privacy e violando le regole di Epic.

Coloro che hanno sbloccato la Galaxy Skin senza acquistare uno dei due terminali citati però si troverà presto di fronte ad una sorpresa perchè a quanto pare Epic Games ha iniziato a rimuovere la skin dagli armadietti di coloro che non hanno associato l'IMEI del dispositivo al proprio account, in questo modo la compagnia può capire facilmente chi ha sbloccato la skin in negozio e chi invece l'ha ottenuta legalmente rispettando le regole.

In Nord America grandi catene come Target, Walmart e Best Buy hanno iniziato ad esporre cartelli per invitare i giocatori a non utilizzare le postazioni di prova per sbloccare la Galaxy Skin, vedremo se l'appello verrà rispettato...