Fortnite su Galaxy Watch: manager Microsoft lo prova in streaming con Xbox Cloud Gaming

Il Senior Product Manager di Microsoft Vineet Rastogi ha colto l'occasione offertagli dall'arrivo di Fortnite su Xbox Cloud Gaming per mettere alla prova la versione in streaming del battle royale utilizzando il suo Samsung Galaxy Watch.

Nella clip condivisa sui social da Rastogi si può osservare il dirigente della casa di Redmond mentre si cimenta in una partita a Fortnite Battaglia Reale direttamente dallo schermo touch del suo smartwatch Samsung.

Al netto delle difficoltà riscontrabili nel gestire i movimenti del proprio alter-ego su di un dispositivo dallo schermo non adatto per questo genere di esperienze videoludiche, il test condotto dal manager Microsoft rappresenta la proverbiale "situazione limite" che testimonia, se non altro, la concreta possibilità di avviare e accedere a Xbox Cloud Gaming praticamente da ogni dispositivo connesso ad una rete che rientri nelle specifiche minime di stabilità e velocità.

Quanto al futuro del servizio in game streaming di Microsoft, è bene riprendere le dichiarazioni condivise di recente da Satya Nadella su Xbox Cloud Gaming oltre Fortnite: per il CEO del colosso tecnologico statunitense, da qui ai prossimi mesi assisteremo all'approdo di altri videogiochi free-to-play su Cloud Gaming senza obbligo di sottoscrizione a servizi come Xbox Game Pass Ultimate.