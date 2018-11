Fortnite GeForce Skin: il costume Riflesso è esclusivo per il bundle NVIDIA

Nelle scorse ore Epic Games ha annunciato la skin Riflesso (Reflex in lingua originale) di Fortnite e in molti si sono chiesti come ottenerla: in realtà il costume non è in vendita nel negozio ma può essere ottenuta esclusivamente acquistando il GeForce Fortnite Bundle.

"Se Victory Royale è la tua missione, il GeForce Fortnite Bundle è proprio per te. Per un periodo limitato, se aggiorni il tuo armamentario con una scheda grafica GeForce GTX 1070 Ti, 1070 o 1060, riceverai 2000 V-Buck e il Fortnite Contrattacco Set maschile."

La promozione è valida fino al 7 gennaio 2019 per coloro che acquisteranno una scheda selezionata (GeForce GTX 1070 Ti, 1070 o 1060) presso i rivenditori aderenti all'iniziativa. Ma cosa contiene esattamente il Set Contrattacco di Fortnite? Il pacchetto include:

2.000 V-Buck

Costume Riflesso (Raro)

Deltaplano Pivot (Raro)

Piccone Ascia Angolare (Non Comune)

Dorso Unità di Risposta

Esattamente come accaduto nel caso della Galaxy Skin esclusiva per i possessori di Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4, non ci sono altri modi per ottenere questo costume e i relativi accessori, che restano quindi esclusivi del Fortnite GeForce Bundle.