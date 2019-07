Fortnite: i gelati sono il nuovo oggetto curativo, ecco dove si trovano

Sembra che Epic Games abbia trovato un nuovo modo per farci combattere la calura estiva dopo l'introduzione di Sguazzo Trangugio in Fortnite. Nel popolarissimo Battle Royale infatti, sono arrivati i gelati, che sono un nuovo oggetto curativo. Andiamo a vedere come funzionano.

In pratica, i gelati vanno ad unirsi a tutta la varietà di cibi presenti già nel gioco, dalle mele alle banane passando per le noci di cocco ed i peperoncini, ed hanno come effetto quello di ripristinare cinque punti ferita a chi ne faccia uso. Niente più di un semplice oggetto curativo, per l'appunto, ma potrebbe esserci dell'altro.

La fresca prelibatezza estiva si trova infatti all'interno del MegaMall, il nuovo centro commerciale da poco introdotto nel gioco, e che è coinvolto con l'imminente evento crossover Stranger Things X Fortnite. Il negozio è infatti uno dei luoghi chiave della prossima stagione della celebre serie TV di Netflix, e come se non bastasse, una delle novità di Stranger Things 3 è che Steve e Robin lavorano proprio in una gelateria all'interno del centro commerciale.

Che ci sia dunque qualche collegamento con lo show ed il mondo del Sottosopra? E se proprio i gelati acquisissero qualche altra funziona una volta partito l'evento? Per il momento non ci resta che attendere.