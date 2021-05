Fortnite ha generato oltre 100 milioni di ricavi su Apple Store, in arrivo le casacche NBA

Un nuovo capitolo del processo tra Apple ed Epic Games ci porta a rivelazioni importanti circa i risultati di Fortnite fin quando era disponibile sull'Apple Store. In particolare Michael Schmid di Apple ha rivelato quanti sono stati i ricavi ottenuti dall'azienda grazie al popolare battle royale.

Secondo Schmid, Apple ha generato oltre 100 milioni di dollari di ricavi dalle commissioni legate alla presenza del titolo Epic nel suo store. Anzi, la cifra sembrerebbe essere ancora più consistente nell'arco dei circa due anni di permanenza di Fortnite sullo store, ma Schmid non ha voluto rivelare ulteriori dettagli in quanto ha ritenuto "inappropriato" condividere questo tipo di informazione. Tuttavia stando a uno studio di Sensor Tower, realtà specializzata nell'analisi del mercato mobile, i ricavi complessivi ottenuti da Apple potrebbero arrivare addirittura a 354 milioni di dollari. Secondo quanto poi riportato da Bloomberg, Schmid avrebbe aggiunto che "Apple ha speso un milione di dollari in marketing per Fortnite durante gli ultimi 11 mesi sull'App Store", segno di quanto in verità per il colosso di Cupertino il titolo Epic rappresentasse una risorse fondamentale.

Spostandoci fuori dai tribunali, invece, Fortnite si prepara ad accogliere alcuni nuovi contenuti: Epic ha infatti annunciato una collaborazione con l'NBA che porterà, a partire da domani 21 maggio, all'inclusione nello shop del gioco delle casacche di tutte e 30 le squadre della lega di basket numero uno al mondo. Inoltre, come parte del crossover le due stelle NBA Donovan Mitchell e Trae Young hanno selezionato gli armadietti che i giocatori potranno acquistare nello shop del gioco a partire dalla prossima settimana.



Il titolo Epic continua dunque a crescere senza sosta, con il database di Fortnite che vanta ora 1000 skin diverse. Avete letto inoltre che nella Stagione di 7 di Fortnite potrebbero arrivare le skin di Wonder Woman e Samus Aran?