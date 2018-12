Fortnite ha generato profitti per 3 miliardi di dollari nel 2018

Stando a quanto riferito da TechCrunch, nel 2018 Fortnite ha generato ben 3 miliardi di dollari di profitto per Epic Games.

Si tratta di un quantitativo di denaro pazzesco, più di quanto non abbiano fatto ben 29 differenti paesi del mondo nel 2017, basandoci sui dati reperibili su Wikipedia. Ci teniamo a precisare, in ogni caso, che il dato non è ancora stato confermato da Epic Games.

Ciò che è certo, è che lo scorso novembre Fortnite ha superato quota 200 milioni di giocatori, e che la compagnia americana è ora valutata ben 15 miliardi di dollari, che è più del prodotto interno lordo di stati come la Giamaica, il Nicaragua o l'Albania. Nel 2012 valeva "solo" 825 milioni, mentre a luglio di quest'anno 8 miliardi. Una crescita esponenziale, resa possibile dal continuo successo di Fortnite, che non accenna a diminuire. Nel frattempo, Epic Games ha anche deciso di sfidare Steam nel suo stesso campo lanciando l'Epic Store, portando avanti anche un'aggressiva politica sulle esclusive.

Prima di lasciarvi, cogliamo l'occasione per ricordare che oggi sono cominciate le sfide della Settimana 4 della Stagione 7. Tra di esse, sono comprese "Spara i fuochi d'artificio" e "Cerca la lettera O a Parco Pacifico".