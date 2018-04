Fortnite ha generato ricavi per oltre 223 milioni di dollari a marzo

SuperData ha pubblicato il report mensile sullo stato del mercato digitale dei videogiochi, in questo caso relativo al mese di marzo 2018. Dal report emerge che Fortnite ha generato ricavi per 223 milioni di dollari durante il mese indicato, dato che include i guadagni derivati dalle versioni PC, PS4, Xbox One e iPhone.

Fortnite è il gioco Free-To-Play di maggior successo di sempre su console, i ricavi a marzo sono aumentati del 73% rispetto a febbraio, secondo SuperData il motivo è da ricercare nella vastità di contenuti della Stagione 3 e nella pubblicità garantita dal rapper Drake, da sempre sostenitore del gioco. Fortnite ha generato più ricavi rispetto al rivale PUBG e si è imposto su PC come il Free-To-Play con il maggior tasso di conversione da utenti che dopo averlo scaricato gratis hanno iniziato a spendere denaro sul gioco.

Buon successo anche per Far Cry 5, il titolo Ubisoft ha piazzato 2.5 milioni di copie digitali, con una crescita del 500% rispetto al precedente Far Cry Primal. Infine, scopriamo che Sea of Thieves ha registrato oltre 1.7 milioni di utenti attivi a marzo su Xbox One e 280.000 su PC, riscuotendo quindi un discreto successo di pubblico.