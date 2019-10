Fortnite: genitori e figli 'disperati' dopo il buco nero che ha risucchiato il gioco

Nelle scorse ore abbiamo assistito a quella che sembra essere qualcosa a metà tra una mossa geniale di marketing da parte di Epic Games e una totale follia da parte degli autori di Fortnite, che hanno all'improvviso reso il gioco non disponibile per tutto il weekend.

La Stagione 10 di Fortnite si è chiusa infatti con questo buco nero che ha risucchiato tutto, rendendo di fatto il gioco praticamente inesistente. Epic Games ha cancellato tutti i tweet dell'account ufficiale di Fortnite, che ora mostra solo una diretta streaming in cui per l'appunto, è visibile solamente il buco nero.

Probabilmente si tratta di un particolarissimo modo per introdurre la Stagione 11 di Fortnite, o addirittura in molti ipotizzano che sia in arrivo Fortnite 2, per quello che sarebbe un lancio davvero singolare. Fatto sta però che al momento il gioco risulta ancora down, e i giocatori temono di aver perso i loro progressi.

Ne hanno parlato alcuni genitori, interpellati dall'edizione online del The Mirror, che hanno raccontato della disperazione dei loro figli a riguardo. Una madre scrive: "Mio figlio ha il cuore spezzato. Ha speso circa 3000 sterline da quando ha iniziato a giocare, ai tempi della Stagione 2".

E in molti fanno leva proprio sull'aspetto economico, tanto che PlayStation ha dovuto confermare che gli oggetti acquistati nel gioco non sono in pericolo e non saranno cancellati durante questa fase d'attesa.

Voi che ne pensate? Qual è la vostra opinione sul buco nero che ha inghiottito Fortnite in questi giorni?