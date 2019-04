Fortnite: genitori obbligano il figlio a smettere di giocare e lui gli distrugge l'auto!

Dopo aver registrato le dure parole del principe Harry contro Fortnite, segnaliamo un nuovo caso di dipendenza dal battle royale di Epic Games proveniente dagli USA. Un ragazzino di Boston ha infatti distrutto a martellate l'auto dei genitori come "punizione" per averlo obbligato a smettere di giocare a Fortnite!

A riferire il caso è il Dottor Michael Rich, direttore della clinica per i disturbi da dipendenza da internet e dai social media dell'ospedale pediatrico di Boston, nel corso di un evento organizzato per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento e sui rischi che questa forma di dipendenza può portare nello sviluppo di un bambino o di un adolescente.

L'esempio citato dal Dr. Rich coinvolge infatti una coppia del posto e la veemente reazione avuta dal proprio figlio (la cui età non è stata rivelata) in risposta al sequestro di tutti i dispositivi tecnologici con cui il ragazzino si collegava in maniera compulsiva ai server di Fortnite Battaglia Reale. L'irrequietezza del bimbo lo avrebbe indotto a sfogare la sua frustrazione sull'auto di famiglia, utilizzando un martello rubato dalla cassetta degli attrezzi per infrangere i vetri della vettura e ammaccare parte della carrozzeria in un impeto di rabbia che, come possiamo facilmente immaginare, ha lasciato di sasso i genitori e indurli a rivolgersi agli psicologi.

La straordinaria popolarità di Fortnite, secondo il Dottor Rich, sta modificando il comportamento e le abitudini sociali delle giovani generazioni con una velocità tale da spiazzare persino specialisti e le istituzioni scolastiche, come avvenuto a fine 2018 in Inghilterra con le lettere inviate dai direttori delle scuole elementari del Surrey per informare i genitori dell'atteggiamento irrequieto assunto dai propri figli per via dello stress causato dall'attesa per il lancio della Stagione 7 di Fortnite.